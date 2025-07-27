В Татарстане полиция проверяет видео, на котором мальчик швыряет кота об асфальт

27 июля 2025, 11:18

Фото: iStock/elifilm

В Татарстане полиция проверяет видео, на котором мальчик издевается над котом в ЖК «Светлый». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МВД по республике.





На кадрах видно, как ребенок выходит из подъезда одного из домов, после чего со всей силы швыряет животное об асфальт.

«В отделе МВД России по Пестречинскому району по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — передает ведомство.