В Волгограде исчезнувшую 1 сентября школьницу нашли в заброшенном здании
В Волгограде исчезнувшую 1 сентября после линейки школьницу нашли в заброшенном здании с травмами на улице Северный городок. Об этом сообщает V1.ru.
Как оказалось, 13-летняя девочка пропала, так как упала в подвал заброшенного здания и не смогла выбраться. Ее родители забили тревогу, когда дочь не вернулась с прогулки с подругой.
Отец не может объяснить, как его ребенок оказалась в заброшенном здании. Школьницу отвезли в больницу с серьезными травмами, где прооперировали. О ее состоянии сейчас информации нет.
