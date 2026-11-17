Выяснилось, является ли магаданец «орским маньяком», которого заподозрила жена
Проверка ДНК и отпечатков пальцев не подтвердила, что житель Магадана является «орским маньяком» Валерием Андреевым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Магаданские следователи проверили личность 58-летнего Натана после обращения женщины, которая увидела в своём бывшем сожителе разыскиваемого убийцу. Специалисты взяли у мужчины образцы ДНК и отпечатки пальцев и сравнили их с данными о разыскиваемом преступнике. Совпадений они не обнаружили.
Ранее жительница Магадана заявила, что узнала в своём бывшем гражданском муже «орского маньяка». Женщину насторожили внешнее сходство с Андреевым, неоднократная смена мужчиной ФИО и его рассказы о прошлом. После этого она обратилась в правоохранительные органы.
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