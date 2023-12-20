В Алтайском крае подростки погибли в пожаре

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Подростки 2007 и 2008 годов рождения скончались во время пожара в Алтайском крае.
В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю информируют, что в селе Антоньевка двое школьников погибли при пожаре.
сообщение в пожарную часть поступило сегодня в 9 часов утра.
Загорелся частный жилой дом. Пожар оперативно локализовали. На месте происшествия обнаружили двоих погибших подростков 2007 и 2008 годов рождения.
Сообщается, что дети находились дома одни и топили печь. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что по дороге в деревню Студенец в Самарской области обнаружили тело пропавшей в августе женщины. Труп оказался зарыт под грудой мусора.
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сообщение в пожарную часть поступило сегодня в 9 часов утра.
Загорелся частный жилой дом. Пожар оперативно локализовали. На месте происшествия обнаружили двоих погибших подростков 2007 и 2008 годов рождения.
Ранее сообщалось, что по дороге в деревню Студенец в Самарской области обнаружили тело пропавшей в августе женщины. Труп оказался зарыт под грудой мусора.
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Мария Фирсова