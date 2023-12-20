В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov
12-летнего школьника насмерть сбил электропоезд возле станции «Овражки» в Подмосковье.
Трагедия случилась утром 19 декабря. Мальчик переходил пути в неположенном месте. Школьник надел наушники и капюшон.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», сообщают в Следственном комитете.
Следователи уже изучили место происшествия.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата. Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.
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В Хабаровске мигрант жестоко убил брата из-за детства
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», сообщают в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске мигрант из Таджикистана жестоко убил старшего брата. Telegram-канал Amur Mash сообщает, что причиной преступления-обида младшего брата, считавшего, что его родители больше любили старшего брата в детстве.
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Мария Фирсова