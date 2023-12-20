В Подмосковье поезд насмерть сбил школьника

В Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ по Хабаровскому краю.