В Алтайском крае подросток без прав погиб после столкновения мотоцикла и BMW
В Барнауле юноша младше 18 лет погиб после столкновения мотоцикла с легковым автомобилем. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Трагедия случилась 5 октября в 20:40 по местному времени (16:40 мск) на проспекте Коммунаров. Автомобиль BMW, за рулём которого находился мужчина 2004 года рождения, столкнулся с мотоциклом Sharmax — им управлял подросток. Несовершеннолетний получил серьезные травмы. Медики оперативно прибыли на место инцидента, но, к сожалению, парень скончался в машине скорой помощи.
У погибшего не было водительских прав. Кроме того, в ведомстве отметили, что Sharmax относится к спортивному инвентарю и не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.
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