Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона
Овечкин заявил, что текущий сезон НХЛ станет для него последним
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил команде перед тренировкой, видео с речью спортсмена опубликовано в соцсетях клуба.
Хоккеист призвал команду в честь этого «сделать в этом году что-нибудь особенное».
«Мне было важно, чтобы вы узнали об этом первыми. Это грустно, но что есть, то есть. В этом сезоне у нас невероятная команда, впереди еще 82 матча. Давайте выйдем в play-off, давайте веселиться и наслаждаться моментом, потому что время пролетит незаметно», — сказал форвард.
41-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В июле он заключил с командой однолетний контракт. В составе «Кэпиталс» россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. На его счету 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, что является рекордом лиги. 6 апреля 2025 года он опередил Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы.