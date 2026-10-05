Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после нынешнего сезона

05 октября 2026, 18:27

Овечкин заявил, что текущий сезон НХЛ станет для него последним

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил команде перед тренировкой, видео с речью спортсмена опубликовано в соцсетях клуба.





Хоккеист призвал команду в честь этого «сделать в этом году что-нибудь особенное».





«Мне было важно, чтобы вы узнали об этом первыми. Это грустно, но что есть, то есть. В этом сезоне у нас невероятная команда, впереди еще 82 матча. Давайте выйдем в play-off, давайте веселиться и наслаждаться моментом, потому что время пролетит незаметно», — сказал форвард.