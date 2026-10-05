Девушка-дайвер спасла ската, застрявшего в автомобильной шине у берегов Ямайки
У берегов Ямайки девушка-дайвер спасла ската, застрявшего в автомобильной шине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео случившегося.
Инцидент произошел недалеко от Порт-Антонио. Во время подводной экскурсии Ли-Энн Рандо заметила на дне морского обитателя, который кружил внутри покрышки. Сначала девушка не поняла, что случилось, но, понаблюдав, осознала: скат попал в ловушку и не может выбраться.
Ли-Энн запомнила место и через некоторое время вернулась туда с обрезком трубы. С его помощью она перевернула шину и освободила «пленника». Позже девушка вместе с коллегой снова нырнула в этом районе, чтобы поднять со дна ещё несколько покрышек, замеченных при дайвинге.
Ранее «Радио 1» передавало, что туристка с ребёнком пропали без вести во время прогулки в Архызе. Сейчас спасатели прочесывают территорию в районе Софийских озёр. Подробности читайте здесь.
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