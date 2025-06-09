В Алтайском крае при обрушении крыши магазина пострадал ребенок

09 июня 2025, 14:49

Фото: iStock/sudok1

В райцентре Волчихинского района Алтайского края из-за непогоды обрушилась крыша магазина. При падении конструкции пострадала девочка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.





Глава региона уточнил, что сейчас ребенок находится в больнице, где получает всю необходимую медицинскую помощь.



Также отмечается, что сильные дожди в Алейске привели к частичному разрушению двухэтажного дома на 16 квартир. Людей временно переместили в здание спортшколы. Обильные осадки в Барнауле привели к подтоплениям нескольких десятков приусадебных участков. Из-за этого случилось аварийное отключение света. Электроснабжение уже восстановили.

«Там, где это требуется, продолжают работу краевые спасатели и спасатели МЧС, краевые коммунальные службы», — отметил губернатор.