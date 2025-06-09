В Воскресенске мать задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а затем утопила
В Воскресенске мать задушила свою пятилетнюю дочь поясом от халата, а затем утопила ее в ванной. Об этом сообщила Прокуратура Московской области в Телеграм-канале.
«По предварительным данным следствия, утром 8 июня 2025 года женщина, находясь в своей квартире на улице Рабочей в городе Воскресенске, задушила свою пятилетнюю дочь поясом от халата, а после утопила в ванной», — отмечалось в сообщении ведомства.
Данные о мотиве преступления не раскрываются.
В ведомстве обратили внимание, что в настоящее время расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). В скором времени суд выберет матери убитого ребенка меру пресечения.
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