В Воскресенске мать задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а затем утопила

09 июня 2025, 13:14

оригинал Фото: iStock/ fill_6

В Воскресенске мать задушила свою пятилетнюю дочь поясом от халата, а затем утопила ее в ванной. Об этом сообщила Прокуратура Московской области в Телеграм-канале.







«По предварительным данным следствия, утром 8 июня 2025 года женщина, находясь в своей квартире на улице Рабочей в городе Воскресенске, задушила свою пятилетнюю дочь поясом от халата, а после утопила в ванной», — отмечалось в сообщении ведомства.