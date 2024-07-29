Жительница Карелии раскрыла подробности о прорыве плотины

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Жительница Карелии Елена, у которой в посёлке поселка Шавань, где прорвало дамбу, находятся родители, поделилась подробностями о случившемся.
Женщина рассказала, что о происшествии рано утром ей рассказала мама. Елена отметила, что женщина была очень напугана. Кроме того, по её словам, жители населённого пункта спасались на крышах домов от потоков воды.
О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.
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«Звук напоминал идущий поезд. Всё в воде, затопило огород, забор, бочки. Я позвонила в МЧС, туда уже ехала пожарная и администрация. Идёт спасательная операция, смыло три дома, есть погибшие. Несколько человек спаслись на крыше. Всё в брёвнах, машинах, детских игрушках. Нет электричества, запах канализации. Родители в порядке, напуганы. Буду дозваниваться», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Елена.
О прорыве временной перемычки между шлюзами ББК стало известно ранним утром.
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Мелисса Тимофеева