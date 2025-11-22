Достижения.рф

Маленький россиянин перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

В Волгоградской области автомобиль сбил семилетнего ребёнка
Фото: Istock/Iana Pronicheva

В Волгоградской области 21 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.



Инцидент случился в Калачевском районе. 54-летний водитель за рулём Volkswagen Polo сбил семилетнего мальчика. По предварительной информации, несовершеннолетний переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

После наезда мальчика доставили в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведомство не приводит подробности о состоянии здоровья ребёнка или характере полученных им травм.

Ольга Щелокова

