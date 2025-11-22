Маленький россиянин перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину
В Волгоградской области 21 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент случился в Калачевском районе. 54-летний водитель за рулём Volkswagen Polo сбил семилетнего мальчика. По предварительной информации, несовершеннолетний переходил проезжую часть в неустановленном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.
После наезда мальчика доставили в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Ведомство не приводит подробности о состоянии здоровья ребёнка или характере полученных им травм.
