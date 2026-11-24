В Калифорнии отец сорвался с горы и погиб на глазах у сына
В США отец сорвался с горы и погиб на глазах у малолетнего сына. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).
Трагедия произошла 22 ноября на горе Баден-Пауэлл в штате Калифорния. Гильермо Алехандро Батрес попытался помочь своем сыну, который поскользнулся, однако сам смог сохранить равновесие и сорвался с высоты 150 метров в ущелье. К сожалению, мужчина не выжил.
В статье говорится, что гора Баден-Пауэлл, входящая в состав горного массива Сан-Габриэль в округе Лос-Анджелес, считается одним из самых сложных для восхождения пеших маршрутов зимой.
Ранее сообщалось, что в США туристка упала с высоты 3,5 тысячи метров и чудом выжила. Женщина поскользнулась, находясь на вершине, пролетела сотни метров и остановилась на узком обрыве.
Чтобы поднять пострадавшую, власти округа Юта привлекли вертолет. В результате спасательная операция прошла успешно. Сейчас состояние туристки улучшается.
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