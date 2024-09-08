В американском штате неизвестный организовал стрельбу по машинам на шоссе

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В американском штате Кентукки произошла стрельба на шоссе. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
Инцидент произошел в округе Лорел. Движение на шоссе перекрыто; по данным телеканала CBS, «многие люди» получили ранения.
По данным агентства Reuters, неизвестный открыл огонь по автомобилю из лесного массива. Полиции пока не удалось задержать преступника.
Ранее стрельба произошла в школе в Джоппатауне, штат Мэриленд, США. Стрелок, 16-летний подросток, застрелил одного из учеников и скрылся с места происшествия, но был задержан.
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По данным агентства Reuters, неизвестный открыл огонь по автомобилю из лесного массива. Полиции пока не удалось задержать преступника.
Ранее стрельба произошла в школе в Джоппатауне, штат Мэриленд, США. Стрелок, 16-летний подросток, застрелил одного из учеников и скрылся с места происшествия, но был задержан.
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Александр Климов