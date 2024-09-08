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В американском штате неизвестный организовал стрельбу по машинам на шоссе

В Кентукки неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе, есть раненые
08 сентября 2024, 06:21
Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В американском штате Кентукки произошла стрельба на шоссе. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
Инцидент произошел в округе Лорел. Движение на шоссе перекрыто; по данным телеканала CBS, «многие люди» получили ранения.

По данным агентства Reuters, неизвестный открыл огонь по автомобилю из лесного массива. Полиции пока не удалось задержать преступника.



Ранее стрельба произошла в школе в Джоппатауне, штат Мэриленд, США. Стрелок, 16-летний подросток, застрелил одного из учеников и скрылся с места происшествия, но был задержан.

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#шоссе
#автомобили
Российские штурмовики нейтрализовали живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области
МО: Су-25 нейтрализовали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
08 сентября 2024, 06:03

Фото: iStock/KuntalSaha

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Кроме того, российские штурмовики уничтожили бронетехнику и автомобильную военную технику ВСУ. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по разведывательным данным целям.

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что в течение дня российские войска атаковали три пикапа и один микроавтобус с украинскими военнослужащими в Курской области.

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#вс рф
#всу
#техника
#апти алаудинов
#курская область
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В деле о сухпайках появятся новые обвиняемые
08 сентября 2024, 05:45

Фото: istock/Thomasaf

В деле о поставках некачественных супхайков в Вооруженные силы (ВС) России могут появиться новые фигуранты. Об этом представитель правоохранительных органов сообщил агентству ТАСС.
«Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что И. В. Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», – сообщается в решении суда об аресте предпринимателя Игоря Котельникова.

В полиции подчеркнули, что некоторые члены руководства Министерства обороны Российской Федерации были свидетелями дела и в настоящее время допрашиваются сотрудниками силовых структур. При этом обвинение им может быть предъявлено в ходе расследования преступления, после чего их процессуальный статус изменится.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки по делу о хищениях в Министерстве обороны.

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#минобороны рф
#арест
#суд
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Раскрыто число пострадавших в ходе массоового отравления на избирательных участках Петербурга
В Петербурге восемь сотрудников избиркома отравились готовыми обедами
08 сентября 2024, 04:18

Фото: istockphoto/ViktorCap

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге приняли восемь человек, отравившихся готовой едой на избирательных участках. Об этом информирует «Фонтанка».
Семеро пострадавших отказались от госпитализации, состояние еще одного уточняется. Все они жаловались на симптомы отравления – резкие боли в животе и рвоту. По данным издания, среди пострадавших от отравления – сотрудники участковых избирательных комиссий, охранники и сотрудник правоохранительных органов.

Ранее Следственный комитет сообщал о массовых отравлениях на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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#санкт-петербург
#следственный комитет
#полиция
#избирком
#отравление
#больница
#госпитализация
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Минобороны признали потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках
08 сентября 2024, 03:44

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Министерство обороны России признано потерпевшим по уголовному делу о поставках в Вооруженные силы страны некачественного продовольствия по высоким ценам, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно материалам дела, бывший руководитель Грязинского продовольственного комплекса (ГПК) в составе преступной группы совершил хищение денежных средств Министерства обороны под видом поставок индивидуального рациона питания

«Потерпевшая сторона – Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», – добавил он. .

Общая сумма ущерба составила не менее 1,3 миллиарда рублей.

Ранее в ходе расследования дела о хищениях в Министерстве обороны выяснилось, что проверки привели к запрету на использование сухпайков. В ходе расследования выяснилось, что российских солдат снабжали некачественными сухпайками по высокой цене.

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#минобороны рф
#питание
#уголовное дело
#суд
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В связи с массовой дракой в Краснодарском крае возбудили уголовное дело
08 сентября 2024, 03:22

Фото: iStock/blinow61

Следователи возбудили уголовное дело по факту массовой драки в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных местной прокуратуры.
Дело заведено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Инцидент был выявлен вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, приняли участие около 60 человек. Причиной столкновения стало избиение парня и девушки группой неизвестных лиц в этом месте накануне.

Позже была опубликована видеозапись инцидента.

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#прокуратура
#краснодарский край
#уголовное дело
#драка
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Певица Монеточка* отказалась от выступления в Казахстане из-за уголовного дела
08 сентября 2024, 01:52

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Певица Елизавета Гырдымова* отменила выступление в Казахстане в связи с заведением уголовного дела. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Дождь»**, пишет Ura.ru.
Исполнительница объяснила, что отказалась от концерта из-за страха депортации в Россию. По ее словам, дать концерт в Казахстане было ее мечтой, и она долго готовилась к предстоящему событию.

«У меня огромное количество зрителей из Казахстана, я, честно говоря, начала учить фразочки на казахском языке», – сообщила певица.

Ранее стало известно, что в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Дело находится на контроле прокуратуры Москвы, которая возбудила уголовное преследование артистки.

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* включена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ

** включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ и признан нежелательной организацией в России
#иноагенты
#казахстан
#певица
#москва
#прокуратура
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Utair опровергла информацию о чуть не севшем на недостроенную полосу в Чечне лайнере
Utair опровергла новость о чуть не севшем на недостроенную полосу самолете
08 сентября 2024, 01:11

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпания Utah Airways опровергла информацию о том, что принадлежащий ей Boeing якобы не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозного (Северный) имени А.А. Кадырова. Об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.
Утверждается, что появившиеся кадры были сделаны в июне 2024 года, когда самолет уходил на второй круг из-за ветрового сноса. Сегодня пассажирский самолет, следовавший рейсом Анталья – Грозный, совершил нормальную посадку, не уходя на второй круг, говорится в сообщении.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Pilot_on_tour. На кадрах видно, как самолет круто снижается над строительной техникой, но набирает высоту, не долетая до земли.

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#самолет
#чечня
#грозный
#видео
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Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары
Около 60 человек устроили массовую драку в Краснодарском крае
07 сентября 2024, 23:37

Фото: istockphoto/globalmoments

Около 60 человек приняли участие в крупной драке в поселке Афипский Краснодарского края. Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел вблизи местного Дома культуры. По словам очевидцев, драка началась из-за того, что накануне в этом месте кто-то избил молодого человека и его девушку.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены. Он изнасиловал её в машине, после чего удерживал в двух квартирах.

До этого в фирменном поезде «Таврия» нетрезвый мужчина избил пожилую женщину-инвалида. Кроме того, он называл жителей Крыма «хохлами» и угрожал отобрать у них бизнес.

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#драка
#краснодарский край
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Массовое отравление едой зафиксировали на избирательных участках в Петербурге
СК возбудил уголовное дело об отравлении на избирательных участках в Петербурге
07 сентября 2024, 22:57

Фото: сайт СК РФ

Уголовное дело по факту отравления людей на избирательных участках в Санкт-Петербурге возбудил Следственный комитет. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городского СУ СК.
Отравление готовой едой зафиксировали на участках в Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. По данным следователей, несколько человек попали в больницу после употребления пищи на избирательных участках.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», – сообщает СК.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют поставщика, проводят обыски и осматривают места происшествия. Сколько точно людей отравилось, тоже выясняют следователи.

С 6 по 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора, а также муниципальных депутатов и депутатов законодательного собрания города.

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