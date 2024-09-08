В американском штате неизвестный организовал стрельбу по машинам на шоссе

Авиакомпания Utah Airways опровергла информацию о том, что принадлежащий ей Boeing якобы не приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Грозного (Северный) имени А.А. Кадырова. Об этом авиакомпания сообщила в своем Telegram-канале.