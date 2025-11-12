Подозреваемый в теракте в Индии намеревался совершить взрыв в годовщину сноса мечети

12 ноября 2025, 23:52

Подозреваемый в теракте в Индии намеревался совершить взрыв позже

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

Подозреваемый в организации подрыва автомобиля в Дели доктор Умар Наби планировал осуществить теракт 6 декабря. Об этом пишет India Today.