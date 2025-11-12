Подозреваемый в теракте в Индии намеревался совершить взрыв в годовщину сноса мечети
Подозреваемый в организации подрыва автомобиля в Дели доктор Умар Наби планировал осуществить теракт 6 декабря. Об этом пишет India Today.
Дата является годовщиной сноса мечети Бабри‑Масджид. Разрушение этого культового сооружения в 1992 году спровоцировало масштабные беспорядки, унёсшие жизни сотен людей.
Однако взрыв произошёл раньше запланированного срока. Причиной досрочного срабатывания бомбы стал арест соучастника Наби, которого задержали при перевозке 360 кг аммиачной селитры.
Тело Умара Наби было идентифицировано посредством ДНК‑теста. Он и еще 11 человек погибли в результате взрыва. Власти полагают, что подозреваемый подпал под влияние террористических группировок. В ходе расследования полицией арестованы восемь фигурантов, подозреваемых в причастности к преступлению.
