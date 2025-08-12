Появились новые подробности об убийстве россиянки и ее маленькой дочери в Риме
Россиянка Анастасия Трофимова, тело которой нашли в римском парке в начале июня, погибла от удушения. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на результаты судмедэкспертизы.
Главным подозреваемым стал ее возлюбленный, 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн (он же Рексал Форд). Его задержали в Греции и экстрадировали в Италию, где он сейчас содержится в тюрьме.
Мужчине вменяют двойное убийство: кроме Трофимовой, была обнаружена мертвой их 11-месячная дочь Андромеда. Малышка родилась после знакомства пары на Мальте в 2023 году.
Иностранец признает отцовство, но отрицает причастность к смерти ребенка и его матери. Он отказался от адвоката и заявил о намерении защищать себя самостоятельно.
По словам соседей, Кауфманн отличался вспыльчивым характером и страдал от алкоголизма. Кроме того, его ранее привлекали к ответственности за домашнее насилие и вооруженное нападение.
