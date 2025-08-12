Появились новые подробности об убийстве россиянки и ее маленькой дочери в Риме

12 августа 2025, 11:27

Il Messaggero: найденная мертвой в римском парке россиянка была задушена

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Россиянка Анастасия Трофимова, тело которой нашли в римском парке в начале июня, погибла от удушения. Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero со ссылкой на результаты судмедэкспертизы.