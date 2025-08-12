В Ленобласти ищут неизвестного, который через соцсети развращал малолетнюю
В Выборге Ленинградской области ищут неизвестного, который скидывал малолетней интимные фотографии и видео. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Как стало известно, главной проблемой является то, что преступление происходило несколько лет назад. Тогда извращенец под псевдонимом с декабря 2019 года по апрель 2020-го присылал школьнице фото и видео интимного характера в соцсети «ВК». На тот момент несовершеннолетней было всего 12 лет.
Сообщения обнаружил отец девочки накануне. После этого он сразу написал заявление на неизвестного. Возбуждено уголовное дело за развратные действия.
