Авария в Майкопе: лихач залетел под локомотив, убегая от преследователей

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На железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом. Машинист успел затормозить, что предотвратило трагедию, хотя автомобиль оказался серьезно поврежден.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, все началось с того, как черная иномарка догоняла «жигули» без номеров.
После аварии преследователи, вооруженные битами, направились к искореженной машине, но водитель успел выбраться через зажатую дверь и убежать. Разъяренная толпа преследователей кинулась за ним в погоню пешком, шокировав очевидцев.
Происшествие привлекло внимание полиции, которая начала разбираться в обстоятельствах. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.
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После аварии преследователи, вооруженные битами, направились к искореженной машине, но водитель успел выбраться через зажатую дверь и убежать. Разъяренная толпа преследователей кинулась за ним в погоню пешком, шокировав очевидцев.
Происшествие привлекло внимание полиции, которая начала разбираться в обстоятельствах. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших.
Ранее «Радио 1» писало о том, как в Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.
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Мария Моисеева