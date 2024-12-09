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Авария в Майкопе: лихач залетел под локомотив, убегая от преследователей

В Майкопе водитель «жигулей» угодил под поезд на переезде, спасаясь от погони
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

На железнодорожном переезде в Майкопе произошла авария: водитель «шестерки» без номеров, уходя от погони, попытался проскочить перед локомотивом, но манёвр закончился столкновением с поездом. Машинист успел затормозить, что предотвратило трагедию, хотя автомобиль оказался серьезно поврежден.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, все началось с того, как черная иномарка догоняла «жигули» без номеров.

После аварии преследователи, вооруженные битами, направились к искореженной машине, но водитель успел выбраться через зажатую дверь и убежать. Разъяренная толпа преследователей кинулась за ним в погоню пешком, шокировав очевидцев.



Происшествие привлекло внимание полиции, которая начала разбираться в обстоятельствах. По данным местных СМИ, обошлось без пострадавших.

Ранее «Радио 1» писало о том, как в Чебоксарах ДТП с участием троллейбуса привело к гибели 20-летнего водителя легкового автомобиля.

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#происшествие
#авария
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#машинист
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#telegram
Самолет рейсом «Таиланд — Уфа» подал сигнал тревоги при заходе на посадку
09 декабря 2024, 21:23

Фото: istockphoto/Dushlik

Летящий из Таиланда в Уфу лайнер подал сигнал тревоги, когда заходил на посадку в авиагавани назначения, передает портал Flightradar.
По его данным, самолет находился на высоте в 3,5 тысячи метров спустя девятичасовой полет. Затем воздушное судно выключило транспондер.

Сегодня днем стало известно, что в аэропорту Шереметьево была объявлена тревога. По сообщению Telegram-канала Aviaincident, у самолета, выполнявшего рейс из Арабских Эмиратов, были проблемы с управлением шасси. После штатной посадки запросили тягач.

Кроме того, сообщалось, что россиянку осудят в США за попытку незаконно перелететь во Францию из Нью-Йорка. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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Росгвардия ликвидировала нарколабораторию в Волгограде

Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане арестовали на два месяца

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС
#мир
#самолёты
#таиланд
#башкирия
#тревога
#новости
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Росгвардия ликвидировала нарколабораторию в Волгограде
09 декабря 2024, 21:05

Фото: istockphoto/blinow61

Нарколабораторию ликвидировали сотрудники Росгвардии в Волгограде, передает издание «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Уточняется, что в момент изготовления очередной партии запрещенных веществ задержали мужчину.
Он оборудовал замаскированную под производство сельхозудобрений лабораторию в частном доме, который арендовал. Обыски выявили спецоборудование, а также мефедрон весом в 64 килограмма и свыше тонны реактивов. Начато уголовное производство.

Перед этим сообщалось, что росгвардейцы задержали обвиняемого в хранении наркотиков человека в столице. Как уточнили сотрудники ведомства, мужчина числился в федеральном розыске. Злоумышленник хотел скрыться в одном из подъездов, однако был пойман.

Следователи разбираются в подробностях уголовного дела.

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#мир
#россия
#росгвардия
#криминал
#наркотики
#волгоградская область
#уголовное дело
#новости
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Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане арестовали на два месяца
Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане отправили в СИЗО
09 декабря 2024, 20:48

Фото: istockphoto/dlccar

Семерых подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане отправили в СИЗО на два месяца, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу верховного республиканского суда.
«…Избрать в отношении семи жителей Республики Дагестан, подозреваемых в преступлении террористической направленности, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 февраля 2025 года», — сказано в публикации.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты в составе группы создали террористическое сообщество. Соучастники решили изготовить взрывчатку, чтобы воспользоваться ей на военных объектах и объектах силовых ведомств на территории Республики Дагестан.

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#мир
#россия
#дагестан
#теракт
#суд
#уголовное дело
#криминал
#новости
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На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело второго погибшего — МЧС
09 декабря 2024, 20:33

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Тело второго погибшего в результате взрыва на складе в подмосковном Пушкине обнаружили спасатели МЧС, передает пресс-служба ведомства.
«В Подмосковье <...> извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — сказано в сообщении.
Инцидент произошел днем в населенном пункте Лесной в Пушкинском городском округе. При возгорании, по словам спасателей, частично обвалились стены и перекрытия.

Предварительно, причиной произошедшего мог послужить взрыв из-за нарушения техники безопасности при работе с пиротехникой. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее сообщалось, сколько человек может быть под завалами в Пушкино.

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#мир
#россия
#мчс
#подмосковье
#новости
#взрывы
#пушкино
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Россия заняла второе место в мире по числу нацеленных на нее кибератак
09 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/M Stock

Россия заняла второе место в мире по числу нацеленных на нее кибератак — 28% срабатываний сети сенсоров и ханипотов (ловушек против хакерской деятельности), на первом — США с показателем в 37%. Соответствующую информацию опубликовал центр исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар». Следом за Россией идут, как отмечается, Канада, Швейцария и Сингапур.
По данным экспертов, подавляющее количество IР-адресов, с которых фиксировали кибератаки, принадлежит Индии, Литве, Китаю и США.
«Скорее всего, такое распределение связано с тем, что в странах, откуда идет наибольшее число атак, распространено определенное ПО и оборудование, которое может быть легко взломано злоумышленниками для создания ботнетов. Например, это множество доступных извне серверов, роутеры с незакрытыми уязвимостями и т. п.», — приводят «Известия» слова аналитик ацентра Ильи Аюпова.
В то же время стало известно, что с марта 2024 года мошенники создали уже 894 фишинговых домена для угона аккаунтов россиян в Telegram. Как отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров в беседе с «Газетой.Ru», с помощью каждого из этих сайтов аферисты могут увести неограниченное количество учетных записей.
«Периодически мы видим волны «угонов» телеграм-аккаунтов с помощью фишинговых сайтов: подобные атаки — по-прежнему актуальная угроза для пользователей, которая приносит киберпреступникам доход. В последней [схеме] пользователям предлагают подписку Telegram Premium в подарок. Как только человек перейдет по ссылке, он теряет учетную запись», — поделился эксперт.
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#сша
#эксперт
#мошенники
#оборудование
#человек
#компании
#telegram
#подарок
#запись
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СК возбудил дело о нарушении безопасности после обрушения в Пушкино
09 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва, возгорания и обрушения стен складского помещения в Пушкино. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Московской области.
На данный момент пожар локализовали, на месте работали 24 специалиста и 7 единиц техники. Согласно информации МЧС России, под завалами могут оставаться три человека.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в складском помещении на территории промышленной зоны в поселке Лесной Пушкинского городского округа произошел взрыв с последующим возгоранием и обрушением стен помещения.

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#суд
#мчс
#пожар
#мать
#взрыв
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«Ленивые, никчёмные мамаши»: в Саратове педиатра уволили за оскорбительный пост в соцсетях
Врач саратовской больницы лишилась работы из-за поста в соцсетях
09 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/megaflopp

В Саратовской области, в городе Балаково, врач поликлиники № 1 Екатерина Майорова лишилась работы из-за поста в соцсетях, в котором она оскорбила родителей, вызывающих медиков в первый день болезни ребёнка с признаками ОРВИ.
Скрин сообщения попал в городские группы Балакова в социальной сети «ВКонтакте» и федеральный паблик «Медицинская Россия».
«Зачем вы нас к себе зовёте? Вы ленивые, неблагодарные, никчёмные мамаши, которых я ненавижу от всего сердца», — написала врач.
В комментариях педиатра раскритиковали за ненадлежащее отношение к пациентам, другие, наоборот, отнеслись с сочувствием к Майоровой, указав на то, что у медика явные признаки выгорания.

В интервью изданию RTVI главврач поликлиники Александр Овсянников сообщил, что Екатерина Майорова будет уволена. По его словам, такой человек недостоин носить звание медицинского работника.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Уфы арестовал 28-летнюю женщину, обвиняемую в покушении на убийство младенца. Женщина с целью убийства неоднократно лишала 9-месячного сына питания и оставляла его одного в квартире.

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#врач
#самарская область
#соцсети
#пост
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Baza: женщину «удаленно» похитили в Крыму и потребовали миллион рублей
09 декабря 2024, 18:11

Фото: istockphoto/blinow61

Неизвестные «удаленно» похитили женщину в Армянске на севере Крыма, потребовав миллион рублей, пишет Baza. Как сообщают авторы публикации, неделю назад, 3 декабря, Михаилу позвонили злоумышленники, сказав, что похитили его 62-летнюю супругу Наталью.
Аферисты прислали видео с просьбами о помощи, заявили, что продали автомобиль, а мужчине приказали искать деньги. Кроме того, Михаилу порекомендовали не обращаться к полицейским.

Михаил был под Новосибирском, поэтому позвонил дочери, которая рассказала, что видела мать 2 декабря, и что все было хорошо. После начались странности.

В понедельник, 2 декабря, Наталья сообщила брату, что ее авто на штрафстоянке в Красноперкопске, затем попросила отвезти ее в Джанкой, где женщину видели в последний раз, а уже после у Михаила потребовали миллион.

По информации Baza, следствие выяснило, что автомобиль Натальи ездил по Симферополю, его не было на указанной штрафстоянке. Также с ее карты списалось десять тысяч рублей.

Полицейские считают, что женщину могли ввести в заблуждение, заставив скрыться от родных. Номера телефонов, с которыми говорила Наталья перед исчезновением, принадлежат аферистам.

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В Самаре ученик лицея домогался младшеклассников
#мир
#россия
#крым
#мошенники
#уголовное дело
#полиция
#новости
#деньги
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В Самаре ученик лицея домогался младшеклассников
В самарском лицее 17-летний парень домогался младшеклассников
09 декабря 2024, 17:38

Фото: iStock/eranicle

В одном из лицеев Самары семнадцатилетний парень приставал к младшеклассникам, на молодого человека завели уголовное дело.
Как сообщается на сайте «RZN.info», одиннадцатиклассник, домогавшийся школьников, является уроженцем Азербайджана. Согласно данному источнику, он ставил на колени детей в туалете, рассказывал истории, а потом резко вставал на подоконник ногами и тёрся причинным местом об их лица.

Родители написали заявление в полицию, семнадцатилетнего подростка поставили на внутришкольный учёт, пишет «Комсомольская правда».

По данным регионального главка МВД, все свидетели произошедшего установлены и опрошены, несовершеннолетнего преступника доставили в отдел полиции. Материалы дела направлены следователям.

В СК сообщили, что на молодого человека завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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#мвд
#уголовное ск
#самарская область
#школа
#инцидент
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