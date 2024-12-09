Самолет рейсом «Таиланд — Уфа» подал сигнал тревоги при заходе на посадку

Фото: istockphoto/Dushlik
Летящий из Таиланда в Уфу лайнер подал сигнал тревоги, когда заходил на посадку в авиагавани назначения, передает портал Flightradar.
По его данным, самолет находился на высоте в 3,5 тысячи метров спустя девятичасовой полет. Затем воздушное судно выключило транспондер.
Сегодня днем стало известно, что в аэропорту Шереметьево была объявлена тревога. По сообщению Telegram-канала Aviaincident, у самолета, выполнявшего рейс из Арабских Эмиратов, были проблемы с управлением шасси. После штатной посадки запросили тягач.
Кроме того, сообщалось, что россиянку осудят в США за попытку незаконно перелететь во Францию из Нью-Йорка. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Сегодня днем стало известно, что в аэропорту Шереметьево была объявлена тревога. По сообщению Telegram-канала Aviaincident, у самолета, выполнявшего рейс из Арабских Эмиратов, были проблемы с управлением шасси. После штатной посадки запросили тягач.
Кроме того, сообщалось, что россиянку осудят в США за попытку незаконно перелететь во Францию из Нью-Йорка. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов