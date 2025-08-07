Звезда сериала «Папины дочки» потерял единственное жилье из-за друга-юриста

07 августа 2025, 16:16

Актер Андрей Казаков доверился другу-юристу и лишился единственного жилья

Фото: iStock/marchmeena29

Заслуженный артист России Андрей Казаков — звезда сериалов «Папины дочки», «Чернобыль», «Счастливы вместе», «Склифосовский» остался без жилья из-за действий друга-юриста, который, вероятно, пытается уйти от ответственности на СВО. Об этом актер сообщил в беседе с «Газетой.Ru».





По словам Казакова, злоумышленником оказался Геннадий Констандогло. Он работал юристом на протяжение семи лет в московском театре «Мастерская П. Н. Фоменко». Актер отметил, что мужчина был близким другом семьи.





«В какой-то момент ему стало известно о наших серьезных материальных трудностях, вызванных отсутствием работы и проблемами со здоровьем. Воспользовавшись этим, он уговорил меня с женой инвестировать в его бизнес — закупку театрального оборудования. Сначала он переводил нам денежные средства в течение нескольких месяцев, но потом стал пропадать, пока не признался, что денег нет», — поделился артист.