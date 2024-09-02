Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет

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Александр Медведь, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР, ушел из жизни на 86-м году. Об этом сообщила Белорусская федерация борьбы в своем Telegram-канале.
«Нет слов чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — отмечается в заявлении.
Что послужило причиной смерти трехкратного олимпийского чемпиона неизвестно.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
До этого победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога.
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