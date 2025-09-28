В Бурятии рейсовый автобус попал в ДТП
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Авария произошла 28 сентября около 10:00 (05:00 мск). Водитель рейсового автобуса «Тойота Хайс» потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.
В момент аварии в автобусе находились 13 человек, среди которых не было детей. Пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.
