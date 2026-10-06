В Англии расследуют «необъяснимую» смерть ребенка
В английском графстве Вустершир 11-летнюю девочку, которую объявили в розыск после вечерней прогулки, нашли мертвой. Полиция назвала обстоятельства ее смерти необъяснимыми, сообщает Metro.
По предварительным данным, школьница отправилась гулять с подругами, а по дороге домой могла зайти в местный крикетный клуб. По словам жителей, дети нередко приходили туда выпить горячего шоколада. Однако в назначенное время девочка домой не вернулась. Позднее ее тело обнаружили недалеко от спортивного поля.
Мать школьницы всю ночь пыталась самостоятельно найти дочь. Один из знакомых семьи рассказал, что получил от нее поздние сообщения с просьбой о помощи в поисках ребенка.
Близкие отметили, что семья ранее уже пережила тяжелую утрату: три года назад отец девочки умер от рака. Жители района выражают соболезнования родственникам и вспоминают школьницу как жизнерадостного и веселого ребенка. Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: