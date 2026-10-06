В Англии расследуют «необъяснимую» смерть ребенка

06 октября 2026, 12:41

Metro: В Англии обнаружили труп 11-летней школьницы

Фото: istockphoto/Lawrey

В английском графстве Вустершир 11-летнюю девочку, которую объявили в розыск после вечерней прогулки, нашли мертвой. Полиция назвала обстоятельства ее смерти необъяснимыми, сообщает Metro.