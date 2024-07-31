В английском Саутпорте прошли беспорядки после убийства детей в студии танцев

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В английском городе Сатупорт прошли беспорядки, вылившиеся в столкновения с полицией, на фоне трагедии 29 июля, когда подросток с ножом убил детей в танцевальной студии. Об этом сообщает телеканал Sky News. Протестующие бросались бутылками и мусорными баками в полицейских и жгли их машины, несколько сотрудников пострадали, говорится в материале.
По данным телеканала, основные беспорядки проходили возле одной из мечетей, а их участники, предположительно, — члены ультрправой группы «Лига английской обороны».
Уточняется, что на данный момент обстановка на улицах постепенно нормализуется.
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток с ножом напал на детей в танцевальной студии, три девочки шести, семи и девяти лет погибли, еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.
Полиция заявляет, что случившееся никак не связано с терроризмом, имя нападавшего не раскрывается.
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Уточняется, что на данный момент обстановка на улицах постепенно нормализуется.
Ранее сообщалось, что 17-летний подросток с ножом напал на детей в танцевальной студии, три девочки шести, семи и девяти лет погибли, еще восемь детей получили ножевые ранения, пять из них находятся в критическом состоянии. Также двое взрослых пострадали и находятся в критическом состоянии.
Полиция заявляет, что случившееся никак не связано с терроризмом, имя нападавшего не раскрывается.
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Данил Пономарев