В Аргентине при взрыве газа пострадали не менее 20 человек
В Аргентине как минимум 20 человек пострадали в результате взрыва газа. Об этом сообщает газета La Nación.
Ремонтная бригада работала на одном из объектов в городе Ремедиос-де-Эскалада. Рабочие по ошибке просверлили отверстие в трубопроводе, из-за чего газ воспламенился.
Затем на одной из самых оживлённых улиц города прогремел взрыв. Инцидент затронул несколько расположенных рядом зданий и повредил инфраструктуру. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать пожарные службы.
Они устраняют последствия взрыва и возгорания. Жителей близлежащих домов превентивно эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность. Власти выясняют все обстоятельства случившегося и оценивают масштаб ущерба.
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