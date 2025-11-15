В Пермском крае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 7 человек, еще 12 пострадали

15 ноября 2025, 01:08

Фото: iStock/z1b

В Пермском крае произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни семи человек, при этом более десяти людей получили травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.





Авария случилась 14 ноября. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей трагедии. Предварительно, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Соболь», когда тот выехал на полосу встречного движения. Инцидент привел к смертельным последствиям.





«В результате ДТП погибли семь человек, из них одна — несовершеннолетняя девочка 17 лет. Травмированы двенадцать человек», — говорится в материале.