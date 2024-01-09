В Аргентине убили 40-летнего российского программиста

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В столице Аргентины. в Буэнос-Айресе четыре грабителя убили российского программиста на пороге его дома.
Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на источники в городской полиции.
40-летний Евгений Сипатов жил в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Кроме программирования мужчина занимался продажей криптовалют.
Сообщается, что злоумышленники двигались на мотоциклах. Во время ограбления Сипатов сопротивлялся грабителям и получил выстрел в грудь.
Мужчина умер больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Личность одного преступника уже установлена.
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40-летний Евгений Сипатов жил в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Кроме программирования мужчина занимался продажей криптовалют.
Мужчина умер больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Личность одного преступника уже установлена.
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Мария Фирсова