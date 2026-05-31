Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты
Наиболее вредное воздействие на зубы оказывает еда, содержащая простые углеводы. Об этом рассказал РИА Новости старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.
В список того, что особенно негативно влияет на состояние зубов, попали: булочки, бутерброды, мороженое, пирожные и кофе. По словам стоматолога, частые перекусы такой пищей снижают в ротовой полости уровень pH (кислотно-щелочной баланс слюны, от которого зависит здоровье зубов). Липкая сладкая еда становится идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов.
Чтобы защитить зубы, врач рекомендует после каждого приёма пищи очищать полость рта ирригатором или хотя бы прополоскать рот водой. Это станет надёжной профилактикой.
