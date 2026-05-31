Врач рассказал о смертельно опасной аллергии, протекающей без сыпи и зуда

31 мая 2026, 08:18

Врач Симбирцев: анафилактический шок может развиваться без сыпи и зуда

Анафилактический шок может развиваться без привычных признаков аллергии, таких как сыпь, зуд или покраснение кожи, из-за чего опасное состояние нередко принимают за обычное недомогание. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В.Д. Малышева Института хирургии Пироговского университета Сергей Симбирцев.





По словам специалиста, анафилаксия представляет собой тяжелую аллергическую реакцию, которая без своевременной медицинской помощи способна привести к летальному исходу в течение нескольких минут. Наиболее частыми причинами такого состояния становятся пищевые продукты, лекарственные препараты, укусы пчел и ос, а также контакт с латексом.



Как отметил врач, анафилаксия обычно затрагивает сразу несколько систем организма. Среди наиболее опасных проявлений — резкое снижение артериального давления, сопровождающееся слабостью, бледностью, головокружением, учащенным сердцебиением и потерей сознания. Одновременно могут возникать нарушения дыхания: ощущение кома в горле, осиплость голоса, свистящее дыхание, кашель и одышка.



При этом отсутствие кожных симптомов не исключает развитие опасной реакции. Симбирцев подчеркнул, что внезапное затруднение дыхания, выраженная слабость или головокружение после приема пищи, лекарства либо укуса насекомого должны стать поводом для немедленного вызова скорой помощи.





«В медицине есть понятие "золотого часа", но при анафилаксии счет иногда идет даже не на часы, а на минуты», — подчеркнул специалист.