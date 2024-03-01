В Архангельске медики выкинули пациента из машины скорой помощи и уехали

Фото: iStock/DarthArt
В Архангельске врачи выкинули из автомобиля скорой помощи пациента и уехали, об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск — это Ж».
По информации СМИ, инцидент произошёл около шести часов утра 25 февраля.
На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить автомобиль скорой помощи, из которого выходит мужчина, открывает заднюю дверь, выбрасывает через неё пациента на улицу, а затем садится назад в машину и уезжает. Пациент остаётся лежать на снегу. Отмечается, что в тот момент в Архангельске был один градус тепла.
За комментариями в Минздрав обратились журналисты 29.ru. В ведомстве им сообщили, что пациент находился в состоянии алкогольного опьянения и самостоятельно отказался от госпитализации. К тому же, подчеркнули в Минздраве, 20 минут спустя его забрала другая бригада скорой, которая доставила его домой.
Читайте также:
В Польше украинцев задержали за нелегальную торговлю таблетками для потенции
В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребёнка
В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов
На кадрах с камер видеонаблюдения можно заметить автомобиль скорой помощи, из которого выходит мужчина, открывает заднюю дверь, выбрасывает через неё пациента на улицу, а затем садится назад в машину и уезжает. Пациент остаётся лежать на снегу. Отмечается, что в тот момент в Архангельске был один градус тепла.
Читайте также:
В Польше украинцев задержали за нелегальную торговлю таблетками для потенции
В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребёнка
В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов
Евгения Парфентьева