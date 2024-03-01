В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребёнка

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Военный немецкой армии застрелил четырёх человек в Нижней Саксонии. Мужчину убил бывшую подругу, ее ребёнка, нового партнёра и его мать. Об этом сообщает Bild.
Трагедия произошла в половину четвертого утра по местному времени в нижнесаксонской общине Шессель, а затем близлежащей коммуне Ботель.
«Всего на обоих местах преступления четыре погибших: бывшая подозреваемого и ребенок, а также новый партнер бывшей и его мать», — пишет издание.
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