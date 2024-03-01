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В Германии военнослужащий застрелил четырех человек, включая ребёнка

Bild: В Германии военный застрелил ребёнка и трех взрослых
01 марта 2024, 12:54
Фото: istock / Savusia Konstantin

Фото: istock / Savusia Konstantin

Военный немецкой армии застрелил четырёх человек в Нижней Саксонии. Мужчину убил бывшую подругу, ее ребёнка, нового партнёра и его мать. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла в половину четвертого утра по местному времени в нижнесаксонской общине Шессель, а затем близлежащей коммуне Ботель.

«Всего на обоих местах преступления четыре погибших: бывшая подозреваемого и ребенок, а также новый партнер бывшей и его мать», — пишет издание.

Стрелявший задержан, его мотив на данный момент неизвестен. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что преступление совершенно по личным мотивам. Также сообщается о проводимых обысках в военной части около города Ротенбург, где, вероятно, служил злоумышленник.

Ранее сообщалось, что гости свадьбы перекрыли шоссе и устроили стрельбу в Краснодаре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Участника СВО сняли с авиарейса в Москве из-за запаха сигарет — делом займется СКР
СК заведет дело из-за снятия с рейса бойца СВО по подозрению в курении на борту
01 марта 2024, 13:14

Фото: istock / Diy13

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил уголовное дело из-за ситуации со снятым с рейса ветераном специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что военного сняли с самолета из-за того, что бортпроводники заподозрили его в курении на борту.

«Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — отмечается в публикации.
Сам участник спецоперации заявил, что просто пропах сигаретами, так как очень много курит.

Ранее сообщалось, что в ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бастрыкин
#уголовное дело
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Полиция Польши конфисковала у украинцев несколько миллионов таблеток от импотенции
В Польше украинцев задержали за нелегальную торговлю таблетками для потенции
01 марта 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Польские полицейские задержали троих граждан Украины. Сотрудники Надвислянского отделения Пограничной стражи республики изъяли у них несколько миллионов таблеток для улучшения потенции.
Экспертиза показала наличие в препарате вещества, запрещённого к обороту на территории Польши, сообщает радиостанция RMF FM. Сначала были произведены обыски в трёх квартирах, где было найдено порядка 700 тысяч таблеток от импотенции. Затем в одном из жилищ правоохранители обнаружили документы на аренду морского контейнера. Выяснив его местонахождение, полицейские нашли там ещё несколько миллионов таблеток. Понятно, что такое количество запрещённых медикаментов не могло быть предназначено для личного использования, следовательно, речь идёт о незаконной торговле.

На время следствия все трое украинцев помещены под домашний арест. Полиция пытается обнаружить канал, по которому нелегальные торговцы получали контрабандный товар. Расследование продолжается.

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#польша
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В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
01 марта 2024, 12:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали украинского гражданина, который собирал информацию о местах расположения армии России и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«В Запорожской области сотрудниками спецслужб пресечена деятельность гражданина Украины, осуществлявшего разведывательную деятельность в интересах Украины», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что мужчина собирал информацию о местах дислокации российских военных и передавал данные украинской стороне для последующего нанесения ударов.

Мужчина пояснил, что представители украинской спецслужбы прислали ему деньги и попросили помочь ВСУ. Он задержан. Возбуждено уголовное. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#деньги
#данные
#мужчина
#всу
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Босой московский бизнесмен устроил стрельбу у Исаакиевского собора в Петербурге
01 марта 2024, 11:47

Фото: istockphoto/ronstik

Бизнесмен из Москвы устроил стрельбу возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. На улицу он вышел босиком.
41-летний мужчина по имени Артур покинул свои апартаменты в гостинице «Англетер», где остановился, и выстрелил из пистолета в воздух над головами прохожих, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Возможно, то, что он позабыл обуться, показалось ему недостаточным для привлечения внимания. По словам очевидцев, стрелок был в измененном состоянии. Подъехавший наряд полиции, оперативно задержал нарушителя. Патроны в пистолете оказались холостыми.

В его номере, куда после задержания стрелка пришли с обыском правоохранители, был обнаружен целый арсенал: ещё два пистолета, автомат, магазины к стрелковому оружию с холостыми патронами и дымовая шашка. По словам столичного гостя, он купил оружие в Петербурге, оно ему нужно для коллекции, которую Артур собирает уже несколько лет.

В Москве мужчина владеет солидной мебельной компанией и раздаёт направо и налево мотивационные интервью на предмет «построй свою бизнес-империю». Предпринимателя увезли в отдел полиции и возбудили дело о хулиганстве.

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#бизнес
#оружие
#мужчина
#апартаменты
#интервью
#санкт-петербург
#пистолет
#гостиница
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ВСУ из танка обстреляли таможенный пункт Троебортное в Брянской области
01 марта 2024, 10:46

Фото: iStock/Dominik Spalek

Бойцы ВСУ обстреляли из танка таможенный пункт в Брянской области. По предварительным сгорели три грузовика, еще один был поврежден. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, украинские военные около девяти раз выстрелили из танка по МАПП Троебортное в Севском районе региона днем 29 февраля. В результате чего на стоянке загорелись три грузовых автомобиля. Ещё один был повреждён осколками. При этом информации о раненых и пострадавших нет.

Официально местные власти и Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

28 февраля губернатор Белгородской области заявлял, что украинские войска нанесли удар по селу Тишанка. По словам Гладкова, после этого украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль КАМАЗ. В машине выбиты стёкла, однако, к счастью, никто не пострадал.

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#минобороны рф
#военные
#танки
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Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за желания съесть печенье
В Петербурге пятилетняя девочка оказалась в реанимации, загоревшись от плиты
01 марта 2024, 10:31

Фото: istock / HemantMandot

Пятилетняя петербурженка попала в реанимацию после того, как захотела съесть печенье около газовой плиты. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания рассказал, что что девочка потянулась на полку за печеньем и задела платьем включенную конфорку. В медицинское учреждение ребенка доставили с ожогами подбородка, шеи, груди, живота, левого бедра второй и третьей степени.

Сейчас пострадавшая находится в отделении реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что семья малышки полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу из-за денег

Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

#семья
#девочка
#возгорание
#реанимация
#больница
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Аргентина выдала России риелтора, укравшую 150 млн рублей
МВД: Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей
01 марта 2024, 09:22

Фото: istock / HStocks

Власти Аргентины передали России Людмилу Авдюхину, разыскиваемую по подозрению в хищении 150 миллионов рублей. Об этом информирует официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Аргентинские полицейские в аэропорту города Буэнос-Айреса передали гражданку РФ сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ.

По данным следствия, в 2022 году женщина была руководителем риелторского агентства в Барнауле. Она брала большие суммы у покупателей недвижимости на хранение для дальнейшей передачи продавцам. Женщина предлагала им сделать выгодные инвестиции в покупку недвижимости, но не выполняла условия сделок.

В результате россиянка похитила более 150 миллионов рублей и покинула Россию. Сейчас в отношении риэлтора расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. О местоположении женщины стало известно в 2023 году благодаря задействованию каналов Интерпола.

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Суд вынес приговор фигурантам кражи спирта для напитка «Мистер сидр»

#уголовное аргентина
#мошенничество
#хищение
#уголовное дело
#ирина волк
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В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов
01 марта 2024, 09:20

Фото: Фотобанк МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнего приезжего из Рязанской области по подозрению в серии краж из торговых аппаратов с едой и напитками, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник некоторое время работал в компании по установке вендинговых аппаратов и сделал себе дубликаты ключей от них. Затем он уволился и несколько месяцев забирал деньги из автоматов, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что деньги он тратил на покупку еды и одежды, а также на погашение долгов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#климовск
#кража
#полиция
#подольск
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Целью ночного налёта дронов ВСУ был оборонный завод в Дзержинске
01 марта 2024, 09:08

Фото: istock / aapsky

Беспилотники ВСУ пытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, к предприятию летели три дрона одновременно. Все летательные аппараты были обнаружены системой РЭБ и перехвачены. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

На заводе, который пытались атаковать БПЛА ВСУ производятся основные компоненты боеголовок к ракетным комплексам, сообщает телеграм-канал.

Информацию о ликвидации дронов над Нижегородской областью ранее подтвердил мэр Дзержинска Иван Носков. Он назвал атаку террористической и отметил, что БПЛА были сбиты над промзоной.

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