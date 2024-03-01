В Подольске поймали серийного похитителя денег из торговых автоматов

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Подмосковные полицейские задержали 28-летнего приезжего из Рязанской области по подозрению в серии краж из торговых аппаратов с едой и напитками, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник некоторое время работал в компании по установке вендинговых аппаратов и сделал себе дубликаты ключей от них. Затем он уволился и несколько месяцев забирал деньги из автоматов, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Мужчина рассказал, что деньги он тратил на покупку еды и одежды, а также на погашение долгов.
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Лев Каштанов