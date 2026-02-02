Жители московского ЖК более 12 часов слушают пожарную сигнализацию
Жители московского ЖК «Любовь и голуби» больше 12 часов не могут избавиться от звуков пожарной сигнализации и остались без сна. О случившемся рассказали очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, новости».
По словам жильцов, сигнализация сработала около полуночи в комплексе в районе Западное Дегунино и продолжала звучать всю ночь и утро. Управляющая компания «Силиансервис» не отвечала на звонки ни жильцов, ни диспетчерской, ни охраны. Только к 8:30 сотрудники вышли на связь и пообещали устранить проблему «в ближайшее время», но сигнализация продолжала работать.
Жильцы говорят, что повторяющиеся звуки напоминали пытку, а часть людей так и не смогла уснуть. Утром управляющая компания заявила об аварии на сети отопления: из-за затопления пультовой оборудование пришлось отключить и отправить на просушку, поэтому физически выключить сигнализацию не получилось.
В комментариях жители обвинили УК в бездействии и заявили о намерении обратиться в прокуратуру. Людей возмутило, что круглосуточная диспетчерская не отвечала, а также отсутствие объяснений по возможной компенсации. По их словам, из-за бессонной ночи некоторые не смогли выйти на работу, а в доме живут пожилые люди и семьи с детьми, для которых такая ситуация могла обернуться проблемами со здоровьем.
