В Архангельске при ликвидации огня погиб начальник службы пожаротушения МЧС

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Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Архангельской области Дмитрий Охрименко погиб в ходе ликвидации пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что он посвятил пожарной охране свыше 30 лет. В среду он находился на боевом посту и участвовал в тушении возгорания на судне в Архангельске.
Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким Охрименко, добавив, что он был ответственным человеком, который честно выполнял все поставленные перед ним боевые задачи и служил во имя народа.
В среду, 24 июля, на исследовательском судне «Григорий Михеев» произошло возгорание, вызванное техническими причинами. В спасательной операции участвовали 35 специалистов и 10 единиц техники. На судне находилось 23 человека, одному из них потребовалась госпитализация. Остальные эвакуировались самостоятельно.
При этом не уточняется, при каких обстоятельствах погиб Охрименко.
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Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким Охрименко, добавив, что он был ответственным человеком, который честно выполнял все поставленные перед ним боевые задачи и служил во имя народа.
В среду, 24 июля, на исследовательском судне «Григорий Михеев» произошло возгорание, вызванное техническими причинами. В спасательной операции участвовали 35 специалистов и 10 единиц техники. На судне находилось 23 человека, одному из них потребовалась госпитализация. Остальные эвакуировались самостоятельно.
При этом не уточняется, при каких обстоятельствах погиб Охрименко.
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Анастасия Чинкова