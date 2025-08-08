В Архангельске трое мужчин избили ветерана СВО и оскорбляли его за участие в ней

08 августа 2025, 12:19

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Архангельске трое мужчин избили ветерана СВО и оскорбляли его за участие в спецоперации. Об этом рассказала депутат городской Думы Мария Харченко в telegram-канале.





Как оказалось, ветеран вернулся в Архангельск для восстановления после полученного ранения. Конфликт с нападавшими начался из-за его девушки. Вместо разговора трое мужчин перешли к избиению солдата.



Напавшие поджидали ветерана возле дома. В момент избиения они не давали подняться ему с земли, а также оскорбляли за участие в спецоперации. К тому же мужчины угрожали близким солдата и принуждали его встать на колени.





«Это не просто хулиганство. Это преступление, совершенное с особой жестокостью, с элементами унижения личности, участвовавшей в защите интересов страны», — пишет депутат.