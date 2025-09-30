В Архангельске ударивший ножом двух учителей студент частично признал свою вину
Студент, ударивший двух учителей в архангельском колледже, частично признал свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Злоумышленником оказался 18-летний Артемий Корюков. Он заявил следователям, что таким образом хотел отомстить своим преподавателям за свое отчисление из колледжа.
Корюков ударил ножом учителя русского языка и литературы Ольгу Иванову и социального педагога Татьяну Винокурову. Первую перевели из реанимации в обычную палату. Ее студент ранил в область шеи.
Винокурова находится в больнице под наблюдением врачей. Ее Корюков ударил ножом в грудь.
