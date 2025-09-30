В Тюменской области арестовали мужчину за изнасилование 72-летней пенсионерки
В Тюменской области правоохранители арестовали мужчину за изнасилование 72-летней пенсионерки. Об этом сообщает «Лента.ру».
Преступление произошло вечером 19 сентября. Тогда 64-летний подозреваемый изнасиловал пенсионерку, угрожая ей расправой. После случившегося женщина сразу обратилась к правоохранителям. Узнав об этом, мужчина пытался скрыться от полиции на велосипеде, но был задержан.
Подозреваемого арестовали до 21 ноября. Он обвиняется по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам»). Дата судебного заседания не раскрывается.
Читайте также: