В Архангельской области арестовали подростков за поджоги по заданию СБУ
В Архангельской области арестовали подростков за поджог релейных шкафов по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Как оказалось, 4 августа представитель украинских спецслужб связался с подростком 2009 года рождения. Он предложил ему совершить диверсию за денежное вознаграждение. Для этого несовершеннолетний привлек своего знакомого сверстника.
Преступление случилось на железнодорожной станции Коноша-1 Северной железной дороги. Там подростки подожгли релейные шкафы и скрылись.
Виновные были найдены. Следствие настояло на заключении фигурантов под стражу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
