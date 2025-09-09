В России остановили фуру с 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдавии

09 сентября 2025, 12:45

В Подмосковье пресекли ввоз 300 кг наркотиков под видом яблок из Молдавии

Фото: iStock/Damian Lugowski

В Подмосковье таможенники пресекли ввоз наркотиков весом 300 килограммов. Незаконный товар на территорию страны доставила фура с фруктами из Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.





В полу полуприцепа под 21 тонной яблок находились три тайника, в которых сотрудники ведомства нашли 106 полимерных брикетов. Эксперты выяснили, что содержимое этих пакетов — запрещенные вещества. С их продажи на «черном» рынке можно было выручить порядка 250 миллионов рублей.

«В вакуумных упаковках находились наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш», — говорится в сообщении.