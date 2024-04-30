В Архангельской области женщина била дочь-инвалида и издевалась над ней

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Прокуратура Архангельской области организовала проверку после распространения в сети скандального видеоролика. На его кадрах, предположительно, мать бьёт и унижает свою взрослую дочь-инвалида.
В пресс-службе надзорного ведомства подтвердили, что намерены выяснить, исполняет ли опекун свои обязанности перед инвалидом. Местные паблики утверждают, что ролик был снят в посёлке Турдеевск Архангельской области. На видео применяется насилие в отношении женщины-инвалида.
Прокуратура проведёт проверку по данному факту. По её итогам будет дана правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по надлежащему исполнению опекуном своих обязанностей. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Александр Бойцов