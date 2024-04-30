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В Архангельской области женщина била дочь-инвалида и издевалась над ней

30 апреля 2024, 14:50
Фото: istockphoto/apeyron

Фото: istockphoto/apeyron

Прокуратура Архангельской области организовала проверку после распространения в сети скандального видеоролика. На его кадрах, предположительно, мать бьёт и унижает свою взрослую дочь-инвалида.


В пресс-службе надзорного ведомства подтвердили, что намерены выяснить, исполняет ли опекун свои обязанности перед инвалидом. Местные паблики утверждают, что ролик был снят в посёлке Турдеевск Архангельской области. На видео применяется насилие в отношении женщины-инвалида.

Прокуратура проведёт проверку по данному факту. По её итогам будет дана правовая оценка, в том числе действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по надлежащему исполнению опекуном своих обязанностей. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#меры
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В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину
Sky News: напавший с мечом на полицейских и пешеходов мужчина задержан в Лондоне
30 апреля 2024, 13:43

Фото: iSrock/monkeybusinessimages

В Лондоне был задержан мужчина, который напал с мечом на полицейских и прохожих, пишет Sky News.
Инцидент произошел на северо-востоке города неподалеку от станции метро. Свидетели рассказали, что перед нападением в переулке произошла ссора, в которой участвовал мужчина с мечом.

В результате нападения пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Среди пострадавших два сотрудника полиции. Задержали 36-летнего нападавшего.

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#станции
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В Подмосковье мужчину зарезали за шаурму
30 апреля 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com / blinow61

В Подмосковье двое мужчин подрались из-за шаурмы, в результате один из них получил ножевые ранения.
41-летний Сергей решил насладиться шаурмой по путик к МЦД Нахабино. Однако его перекус привлек внимание другого голодного мужчины, пишет Telegram-канал «112». В процессе движения по улице на него напал неизвестный, пытаясь отобрать шаурму.

Возникла потасовка, в ходе которой Сергей получил несколько ножевых ударов в грудь и спину. Сам он попросил прохожих вызвать скорую помощь и отправился в больницу. Второго участника инцидента пока не нашли.

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#telegram
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Аксёнов предупредил жителей Крыма о рассыпанных суббоеприпасах ATACMS
30 апреля 2024, 13:06

Фото: istockphoto / Ekaterina Utorova

После атаки ВСУ на Крым ракетами ATACMS на земле остаются несдетонировавшие суббоеприпасы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он призвал жителей и гостей Крыма не поднимать и не приближаться к боеприпасам при их обнаружении. В этом случае необходимо обратиться в экстренные службы и вызвать сотрудников МЧС, посоветовал Аксенов.

Советник главы региона Олег Крючков описал боеприпас, который случайно могут обнаружить зрители Крыма после ракетной атаки. Он пояснил, что снаряд имеет стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Радиус поражения такого боеприпаса достигает 15 метров, отметил Крючков.

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#киев
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Стали известны подробности задержания председателя гордумы Нижнего Новгорода
Спикеру нижегородской гордумы Лавричеву вменяют растрату на 22 млн рублей
30 апреля 2024, 12:33

Фото: iStock/Zolnierek

Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев был задержан по обвинению в растрате 22 миллиона рублей, передает ТАСС.
По его словам, речь идет о незаконном использовании средств при покупке медицинского оборудования для маммографии. По данным следствия, Лавричев и его сообщники якобы похитили указанную сумму с Арзамасского приборостроительного завода.

«Я не признаю себя виновным. Дело следствие и суд разберут», — отметил Лавричев.
Задержание Лавричева произошло в ДНР, когда он ожидал прибытия гуманитарной помощи.

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В Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре
30 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве мужчина нанес ножевое ранение своей бывшей жене во время конфликта в торговом центре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
По данным издания, инцидент произошел 29 апреля на улице Святоозерская. Между бывшими супругами возник конфликт в торговом центре, однако конкретные причины этого конфликта не уточняются. В ходе спора мужчина атаковал свою экс-супругу ножом.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии пока нет.

Мужчина, совершивший нападение, скрылся с места происшествия, однако правоохранительные органы задержали его в подмосковных Люберцах по горячим следам. Сотрудники полиции продолжают устанавливать дополнительные детали и обстоятельства инцидента.

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#происшествия
#сотрудники
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Ребёнка с аутизмом без верхней одежды нашли в Ленобласти
30 апреля 2024, 11:27

Фото: iStock/Xavier_S

В Ленобласти на железнодорожной платформе нашли мальчика-инвалида, находящегося в розыске.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. Все случилось на платформе Семрино. Несовершеннолетнего обнаружил машинист.

Мальчика сразу же передали полиции. Позже выяснилось, что 12-летний подросток страдает аутизмом. На тот момент он уже был в розыске.

Незадолго до этого в Алтайском крае пропала девочка. Ее нашли спящей в одной из торговых точек села. Работники нашли девочку утром во время открытия магазина.

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#ребёнок
#ленинградская область
#поезд
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В Петербурге мужчина открыл огонь по семейной паре
В Петербурге мужчина несколько раз выстрелил из ружья в сторону пожилой пары
30 апреля 2024, 11:10

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В одном из районов Санкт-Петербурга, в Красном Селе, произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Мужчина, с которым пожилая пара вступила в конфликт, выстрелил в их сторону не менее двух раз.

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Лермонтова. Сначала 62-летняя женщина и ее муж поссорились с этим мужчиной на улице, после чего он угрожал им. Позднее он вернулся в свою квартиру и из окна открыл огонь из пневматического ружья.

Информация о последствиях стрельбы и задержании мужчины не приводится.

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Стало известно о состоянии раненого в зоне СВО экс-адвоката Ефремова
«Известия»: жизни экс-адвоката Ефремова ничего не угрожает
30 апреля 2024, 11:02

Фото: iStock/peterscode

Угрозы жизни экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашиняна сейчас нет, сообщают «Известия».
Об этом заявила его супруга Алена Пашаева. По ее словам, сейчас он находится в «нормальном состоянии». Она подчеркнула, что жизненно важные органы мужа задеты не были.

Эльмана Пашаева ранили в зоне проведения специальной военной операции. Подразделение ВС РФ в районе Угледара атаковал дрон-камикадзе ВСУ.

Ранее Пашаев опроверг информацию о подаче актёром Михаилом Ефремовым, отбывающем наказание в колонии, об условно-досрочном освобождении (УДО). В свою очередь, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова заявили, что простили актёра и не возражают против такого решения.

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#колония
#спецоперация
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В подмосковном Раменском произошёл пожар на складе с полиэтиленом
30 апреля 2024, 10:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В посёлке Раменской агрохимической станции (РАОС) произошёл крупный пожар. Горит склад с полиэтиленом.
Внутри склада находятся пластиковые трубы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Площадь возгорания в настоящее время достигла двух тысяч квадратных метров. До прибытия экстренных служб самостоятельно из здания сумели эвакуироваться 30 человек. На месте работают пожарно-спасательные расчёты и специальная техника.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнём и пытаются не допустить его распространения. Дальнейшие подробности чрезвычайного происшествия в стадии уточнения.

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