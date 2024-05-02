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В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы

В Армении задержан 31 протестующий против делимитации границы с Азербайджаном
02 мая 2024, 10:52
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

МВД Армении сообщает о задержании 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были задержаны граждане, ранее перекрывшие дорогу в Тавушской области, ведущую в Иран.

Депутат от армянской оппозиционной партии Гарник Даниелян заявил, что полицейские в ходе задержания применяли силу в отношении граждан. Также среди задержанных есть несовершеннолетние.



Напомним, что 19 апреля было принято решение о передаче Арменией двух с половиной населённых пунктов в Тавушской области Азербайджану. Данные подтвердили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такие сведения не устроили жителей попавших под разделение сёл, поэтому в регионе вспыхнули протесты.

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Пасечник провёл аналогию между атакой в «Крокусе» и бойней в Одессе
Пасечник: при атаке в «Крокусе» и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог
02 мая 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе подожгли помещения, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, в Одессе произошла страшная трагедия. Тогда 48 мирных людей, которые были не согласны с госпереворотом на Украине, погибли от рук неонацистских радикалов. Ещё сотни человек пострадали.


«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.

Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».

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В Подмосковье произошел конфликт с участием мигрантов
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

В подмосковном Чехове на улице Промышленной произошел конфликт с участием трех мигрантов из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии, возраст которых составляет от 20 лет до 31 года.

В результате конфликта двоих мужчин в возрасте 23 и 37 лет госпитализировали из-за ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии

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#полицейские
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Суд вынес приговор украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области
ФСБ: 11 лет тюрьмы получил агент СБУ за шпионаж в Запорожской области
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) за шпионаж в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что осуждённый собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам для дальнейшего нанесения ударов ВСУ.

Решением суда шпион приговорён к 11 годам лишения свободы.

Ранее в этот день ГУ ФСБ России по Приморскому краю сообщало о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже и передаче данных о ВС РФ Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён под стражу.

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#запорожская область
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#приговор
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ВСУ изменили цель для нанесения ударов по территории России
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру России
02 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Минувшей ночью они атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, украинские беспилотники нанесли удары по тяговым подстанциям у станций Поныри и Свобода в Курской области. Ещё через 15 минут дроны ВСУ атаковали тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там же атаковали и трансформаторные подстанции.

В результате вражеских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка было отключено питание, из-за чего задержали два поезда, которые следовали из Москвы в Белгород и в Льгов. При этом никто не пострадал.

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В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
02 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пьяный мужчина посетил продуктовый в посёлке Петрин в Курском районе около десяти часов вечера, в то время 56-летняя продавщица Марина закрывала магазин. Обезумевший посетитель схватил женщину за волосы и стал наносить ей удары по лицу и телу.

По словам пострадавшей, в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия». После избиение преступник скрылся, не тронув деньги в кассе и товары. Позднее он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем.

На вопросы о том, почему он избил Марину, отвечал, что сам не знает. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили мужчину. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале текущего года.

Как сообщает жертва избиения, после допроса злоумышленника отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Однако женщине диагностировали перелом носа и сотрясение, а также наложили восемь швов на лицо. Уточняется, что она обратилась в местную прокуратуру.

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#избиение
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Опекуны в течение трех лет избивали приемных детей в Екатеринбурге
Е1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот
02 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает Е1.ru.

Отмечается, что пять сестер и братьев около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре они говорили, что у них все хорошо. Недавно двое детей сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала она.

Девушка обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительные органы. Она отметила, что ей пообещали изъять детей из семьи. По словам сестры, сама она не имеет возможности обеспечивать братьев и сестер. Она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

Ранее в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

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В Москве обнаружили предмет, напоминающий мину «Лепесток»
02 мая 2024, 10:01

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В севере Москве обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Об этом пишет Telegram-канал 360tv.
Отмечается, что предмет был найден около бордюра во дворе жилого дома недалеко от улицы Хачатуряна в районе Отрадное.

В настоящее время место оцеплено, там работают спецслужбы.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, когда умер этот человек и что стало причиной его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

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#москва
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#проверка
#специалисты
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В Балашихе потушили подожжённый людьми лес
02 мая 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«О возгорании сообщили местные жители. Площадь пожара составляла один гектар, но вскоре из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. В тушении были задействованы 18 членов лесопожарных формирований, было задействовано 11 единиц техники», — говорится в сообщении.
Пожарным потребовалось семь часов, чтобы потушить пламя. Пожар был низовым. По оценке специалистов, возгорания произошло из-за действия человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы установить виновных в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, для физических лиц установлен штраф в размере от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателю грозит уголовная ответственность и лишение свободы до восьми лет.

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В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году
Экс-депутат Полищук: в трагедии в Одессе погиб по меньшей мере 51 человек
02 мая 2024, 09:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Полищук пояснил, что в список жертв не включили троих человек, которые умерли в больницах из-за травм. По данным экс-депутата, из 247 человек, которые обратились за медицинской помощью, 99 были доставлены в медучреждение, 35 находились в тяжелом состоянии.

При этом многие пострадавшие отказались от госпитализации, подчеркнул Полищук. Он подчеркнул, что количество погибших может быть больше, чем 51, так как некоторых не удалось опознать.

Полищук заключил, что когда спецоперация успешно завершится, то он сделает все, чтобы установить точное число погибших.

Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».

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#одесса
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