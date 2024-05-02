В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы

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МВД Армении сообщает о задержании 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были задержаны граждане, ранее перекрывшие дорогу в Тавушской области, ведущую в Иран.
Депутат от армянской оппозиционной партии Гарник Даниелян заявил, что полицейские в ходе задержания применяли силу в отношении граждан. Также среди задержанных есть несовершеннолетние.
Напомним, что 19 апреля было принято решение о передаче Арменией двух с половиной населённых пунктов в Тавушской области Азербайджану. Данные подтвердили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такие сведения не устроили жителей попавших под разделение сёл, поэтому в регионе вспыхнули протесты.
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Депутат от армянской оппозиционной партии Гарник Даниелян заявил, что полицейские в ходе задержания применяли силу в отношении граждан. Также среди задержанных есть несовершеннолетние.
Напомним, что 19 апреля было принято решение о передаче Арменией двух с половиной населённых пунктов в Тавушской области Азербайджану. Данные подтвердили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такие сведения не устроили жителей попавших под разделение сёл, поэтому в регионе вспыхнули протесты.
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Анастасия Чинкова