В Астрахани мужчина сбросил знакомого с девятого этажа из-за ревности
В Астрахани 49-летнего мужчину отправили в колонию особого режима на 11,3 года за убийство знакомого. О приговоре сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Трагедия произошла 29 июля в квартире дома на улице Жилой. Мужчины вместе выпивали и давно знали друг друга. Во время застолья вспыхнула ссора — хозяин приревновал гостя к своей сожительнице. Конфликт быстро перешел в агрессию.
По версии следствия, мужчина вывел оппонента на балкон и вытолкнул вниз. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте. После случившегося фигурант пытался представить произошедшее как несчастный случай. Однако проверка и оперативные действия показали, что смерть имела криминальный характер. Суд учел собранные доказательства и вынес обвинительный приговор.
