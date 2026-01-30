В США агент ФБР хотел выпустить из тюрьмы убийцу гендиректора UnitedHealthcare
В США задержали мужчину, который представился агентом ФБР и попытался освободить обвиняемого в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манджоне. Об этом сообщает CBS News.
По информации телеканала, инцидент произошёл в среду в федеральной тюрьме в Бруклине. 36-летний Марк Андерсон пришёл в учреждение и заявил сотрудникам, что действует как агент ФБР и имеет судебное постановление об освобождении Манджоне. В ответ на требование предъявить документы мужчина показал водительское удостоверение штата Миннесота и сообщил, что при нём имеется оружие.
Кроме того, Андерсон бросил в лицо сотрудникам бумаги, связанные с судебными разбирательствами против Министерства юстиции США. После этого его задержали. Сам мужчина заявил, что хотел ареста, поскольку якобы опасается преследования со стороны мексиканского картеля «Халиско».
При досмотре у задержанного нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие. Следствие установило, что ранее Андерсон переехал в Нью-Йорк из Миннесоты в поисках работы, однако долгое время не мог трудоустроиться и в итоге устроился в пиццерию.
Отмечается, что сам Луиджи Манджоне об инциденте не знал. В настоящее время он ожидает судебного заседания по отбору присяжных, которое назначено на 8 сентября.
