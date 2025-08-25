Выкололи глаза и сняли скальп: 17-летнюю девушку неделями пытали до смерти

25 августа 2025, 11:13

Mirror: в Британии подростка месяц пытали до смерти, выколов глаза и сняв скальп

Фото: iStock/aradaphotography

В Великобритании 17-летняя Келли Энн Бейтс стала жертвой жестоких пыток со стороны своего парня. Об этом пишет британская газета The Mirror.





В апреле 1996 года мужчина по имени Смит позвонил в полицию, сообщив, что его девушка «случайно утонула» в ванне. Прибывшие на место полицейские нашли ее тело в крови, позже выяснив, что стало причиной смерти.



Судмедэксперт выявил свыше 150 травм, включая выколотые глаза и частично снятый скальп. Как оказалось, Келли страдала на протяжении месяца: Смит морил ее голодом, несколько раз прижигал утюгом и привязывал за волосы к батарее. При этом глаз она лишилась не менее чем за три дня до своей смерти.

«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался патологоанатом.