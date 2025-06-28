В Астрахани на Украинской улице в складских помещениях случился пожар
На Украинской улице в Астрахани тушат пожар в складских помещениях, сообщил официальный Телеграм-канал МЧС России.
Согласно данным ведомства, полыхает склад с мебельной фурнитурой на территории более 1 250 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Уточнялось, что к ликвидации пожара привлекли больше 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины возгорания еще не раскрывались.
Ранее сообщалось, что четыре человека не выжили после аварии по вине заснувшего водителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автодороги Меловое — Беловодск в Меловском районе региона. Водитель микроавтобуса, который следовал из столицы в Донецк, заснул за рулем. Транспортное средство, в котором находилось девять пассажиров, съехало в кювет и перевернулось.
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