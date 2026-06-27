Российская школьница решила перейти реку по трубе и погибла

27 июня 2026, 16:44

В Забайкалье 15-летняя девушка погибла при падении с трубопровода в реку

Фото: Istock/Leonid Eremeychuk

В Забайкалье 15-летняя школьница погибла при попытке пересечь реку по трубопроводу. Об этом информирует СУ СК России по региону.