Российская школьница решила перейти реку по трубе и погибла
В Забайкалье 15-летняя школьница погибла при попытке пересечь реку по трубопроводу. Об этом информирует СУ СК России по региону.
Трагедия случилась 24 июня. Девушка вместе с подругой решила пройти над водой по корпусу трубы. Во время движения по конструкции она упала в воду. Позднее тело погибшей обнаружили на берегу ниже по течению.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Для выяснения причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об инциденте в Ставрополье, где купание девочки в бурной реке привело к трагедии. Поиски пропавшей длятся уже третьи сутки.
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