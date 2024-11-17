В Казахстане три человека погибли при взрыве газа в бывшей мечети

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksiy Samsonov
Не менее 3 человек погибли, 16 пострадали в результате взрыва газа в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области, передает ТАСС.
Уточняется, что взрыв газа с последующим обрушением здания произошел во время поминальных обедов в здании бывшей мечети. Под завалами спасатели нашли тело женщины и ребенка, также погиб мужчина.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
Екатерина Коршунова