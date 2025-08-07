Дроны ВСУ атаковали Суровикино в Волгоградской области, начался пожар
В Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По свидетельствам очевидцев, около часа ночи над городом раздалось громкое жужжание дронов, после чего последовало около 10 сильных взрывов — сработала система ПВО. Из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА в одном из районов Суровикино возникло возгорание.
Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало. Ранее в эту ночь аэропорт Волгограда ввел режим «Ковер», который временно ограничивает прием и вылет воздушных судов.
До этого поступала информация, что ВСУ нанесли удары по территории Валуйского округа Белгородской области. Трое мирных жителей получили ранения.
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