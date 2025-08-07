Дроны ВСУ атаковали Суровикино в Волгоградской области, начался пожар

07 августа 2025, 01:46

SHOT: В Суровикино Волгоградской области начался пожар из-за атаки БПЛА ВСУ

Фото: iStock/Dragon Claws

В Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.