В горах Краснодарского края смыло палаточный лагерь вместе с детьми
В горах Краснодарского края сильный ливень смыл палаточный лагерь детского центра «Орлёнок». В этот момент в палатках находились дети, пишет издание «Подъём».
Несмотря на действовавшее штормовое предупреждение, руководство лагеря «Комсомольский» решило отправиться в поход. Всего в группе было около 60 детей в возрасте от 11 до 14 лет и 20 вожатых. Группа шла по руслу сухой реки и разбила лагерь в метре от него.
В результате обрушившегося сильного ливня палаточный лагерь был частично разрушен, а дети оказались в опасности из-за стремительно растущих потоков воды и разрушения троп.
На место происшествия были оперативно направлены спасатели от отрядов «Кубань-СПАС». Они оказали помощь детям и сотрудникам лагеря, организовали эвакуацию и приняли меры для предотвращения дальнейших происшествий.
По предварительным данным, никто из детей не получил серьёзных травм, однако инцидент вызвал широкий резонанс. В настоящий момент органы проводят проверку обстоятельств случившегося и оценивают действия руководства лагеря.
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