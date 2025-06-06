Трое пьяных мужчин изнасиловали соседку в Москве

Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Следователи завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании девушки на юго-западе столицы, сообщило управление СК РФ по Москве в Телеграм-канале.



Следствие полагает, что над девушкой надругались в ночь на 8 декабря 2024 года. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пребывали в квартире дома на Литовском бульваре. Они убедились, что их соседка находится в беспомощном состоянии, и совершили противоправные действия. Спустя некоторое время мужчин задержали сотрудники правоохранительных органов, затем они насильники попали в СИЗО.

Сейчас им предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. В скором времени дело поступит в суд.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО блогера Арега Щепихина, которого похитили на Ярославском вокзале.

Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0